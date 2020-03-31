最近出演的作品...都有好收視的鄭敬淏、秀英！兩人在一起8年啦♥網友近日也翻出「超甜」D社照、節目片段
明星 2020年3月31日 星期二15:02 Yuan
鄭敬淏、秀英是中央大學的戲劇電影系的前後輩，兩人在2012年交往，2014年公開戀愛消息，至今已是第8年，兩人最近的作品也都有亮眼的成績。
秀英與張赫、陳瑞妍主演的《如實陳述》，日前播出大結局，收視高達5%；而鄭敬淏與曹政奭、柳演錫、金大明、田美都主演的《機智醫生生活》，目前才播至第3集，收視也已經高達9.3%。
（延伸閱讀： 拍攝《機智醫生生活》不忘秀恩愛…鄭敬淏往女友秀英《如實陳述》片場送去「牛排車」應援！）
不少網友近日更找出了他們日前被D社，或是上節目提及對方的片段，兩人還因此上了Naver熱搜。像是D社拍到的這組照片，兩人在家門口道別、互比愛心、擁抱：
還有：秀英曾與姊姊出演過《現場脫口秀Taxi》，姊姊也說道：「我自己在旁邊看，能配合秀英的男人只有鄭敬淏歐爸，他真的沒有生氣過，有時候看似在吵架，但最後總能用笑話來緩和氣氛。雖然鄭敬淏歐爸不是我的理想型，但我很羨慕他跟秀英在一起的相處模式。」
而鄭敬淏在《人生酒館》提過送了1000朵玫瑰給秀英：「因為不能常常送驚喜給她，剛好 (交往) 千日的那天是玫瑰日，所以準備了了1000朵玫瑰作為禮物，在花市場買的時候，沒想到會這麼多。」雖然後來秀英收到花的反應是：「收掉！快來幫忙收拾。」但還是很甜啊～
在秀英轉型當演員時，採訪中提過：「鄭敬淏是會支援新嘗試的人，比起擔心，更多的是期待和打氣。對我出演《Girl Cops》非常期待，也給了很多關於表演的建議，說希望我的角色可以在襯托和配合其他角色的同時展現出個性。」
不少網友看到兩人的相處，也紛紛表示：「真的很喜歡這兩位」、「又低調又甜」、「要永遠幸福啊」、「倆快點結婚吧」、「所以什麼要結婚呢」等等。
（圖：tvN、OCN、Saram娛樂）
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留言/評論
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看了如實陳述才知道秀英也是少時成員😆
以前不追韓團，所以只知道少時很紅，但不知道成員有誰。少時真的是單飛都很能打。
1小時前