最近出演的作品...都有好收视的郑敬淏、秀英！两人在一起8年啦♥网友近日也翻出「超甜」D社照、节目片段
明星 2020年3月31日 星期二15:02 Yuan
郑敬淏、秀英是中央大学的戏剧电影系的前后辈，两人在2012年交往，2014年公开恋爱消息，至今已是第8年，两人最近的作品也都有亮眼的成绩。
秀英与张赫、陈瑞妍主演的《如实陈述》，日前播出大结局，收视高达5%；而郑敬淏与曹政奭、柳演锡、金大明、田美都主演的《机智医生生活》，目前才播至第3集，收视也已经高达9.3%。
（延伸阅读： 拍摄《机智医生生活》不忘秀恩爱…郑敬淏往女友秀英《如实陈述》片场送去「牛排车」应援！）
不少网友近日更找出了他们日前被D社，或是上节目提及对方的片段，两人还因此上了Naver热搜。像是D社拍到的这组照片，两人在家门口道别、互比爱心、拥抱：
还有：秀英曾与姊姊出演过《现场脱口秀Taxi》，姊姊也说道：「我自己在旁边看，能配合秀英的男人只有郑敬淏欧爸，他真的没有生气过，有时候看似在吵架，但最后总能用笑话来缓和气氛。虽然郑敬淏欧爸不是我的理想型，但我很羡慕他跟秀英在一起的相处模式。」
而郑敬淏在《人生酒馆》提过送了1000朵玫瑰给秀英：「因为不能常常送惊喜给她，刚好 (交往) 千日的那天是玫瑰日，所以准备了了1000朵玫瑰作为礼物，在花市场买的时候，没想到会这么多。」虽然后来秀英收到花的反应是：「收掉！快来帮忙收拾。」但还是很甜啊～
在秀英转型当演员时，采访中提过：「郑敬淏是会支援新尝试的人，比起担心，更多的是期待和打气。对我出演《Girl Cops》非常期待，也给了很多关於表演的建议，说希望我的角色可以在衬托和配合其他角色的同时展现出个性。」
不少网友看到两人的相处，也纷纷表示：「真的很喜欢这两位」、「又低调又甜」、「要永远幸福啊」、「俩快点结婚吧」、「所以什么要结婚呢」等等。
（图：tvN、OCN、Saram娱乐）
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留言/评论
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看了如實陳述才知道秀英也是少時成員😆
以前不追韓團，所以只知道少時很紅，但不知道成員有誰。少時真的是單飛都很能打。
59分前