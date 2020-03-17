邕聖祐將發行全創作大碟 〈LAYERS〉6 首歌展精彩才華！ 【有片】《超人回來了》「威本聯盟」的1年前與1年後！從「兩個小可憐」變成「結伴離家出走」的兄弟檔？ Super Junior 否認希澈退團 「可能是節目剪輯引發誤會」 《愛的迫降》孫藝真＆《梨泰院CLASS》金多美穿了同款皮革拼接大衣！展現了不同的魅力♥ 電影《政客誠實中》在韓上映票房佳！大展善良喜劇幽默力量 這個客串顏值太高！《那個男人的記憶法》公開「Yura」&「路雲」的人物劇照 Dreamcatcher 再度展開活動 週五首度表演後續曲〈Black or White〉！ GD更新IG照片惹議：照片藏毒品暗示？ 恐怖驚悚劇《謗法》今晚將播出第12集大結局！究竟誰生誰死？ Apink拜訪「小氣國」金鍾國家！杯子、塑膠手套隨便她們用...讓梁世燦超驚訝：「你說什麼？」 《一半的一半》丁海寅：最大挑戰就是沒有單戀經驗 朴經明公開新歌 「重新整理」未發行先引發風潮！ 宣美更新與兩個弟弟的合照 姐弟三人都好有型！ 姜丹尼爾與ZICO將通過「2020全球K-POP Project」合作新曲！繼2018年《Kangaroo》後第二次 MBC新漫改劇《一起吃晚餐嗎》公開宋承憲、徐智慧最新劇照！5月首播 拍攝《機智醫生生活》不忘秀恩愛…鄭敬淏往女友秀英《如實陳述》片場送去「牛排車」應援！ 《Running Man》全昭旻遊戲成功，當眾一把抱住梁世燦全場被嚇到！ 《The King：永遠的君主》公開金高銀最新劇照！「與金銀淑作家再次合作，是我的榮幸」 ASTRO文彬&《戀愛播放列表》鄭信惠確認主演網劇《人魚王子》 BTS防彈少年團V不僅為《梨泰院CLASS》獻聲，還去片場探班了哥哥朴敘俊 Girl crush 大爆發 華莎將與 Dua Lipa 合作！ 上市的話一定會搶瘋！燒酒公司送IU驚喜禮物：背它上街肯定會大發 《家師父一體》陸星材下車前突襲透露：「將在今年內服兵役」！ 甩肉9kg的IZ*ONE仁美四肢瘦成「骷髏」，女愛豆本來就瘦怎麼還有肉可以減？

← 上一則 下一則 →