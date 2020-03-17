拍攝《機智醫生生活》不忘秀恩愛…鄭敬淏往女友秀英《如實陳述》片場送去「牛排車」應援！
韓劇 2020年3月17日 星期二10:27 JiaJia
演藝圈情侶檔──鄭敬淏和秀英，分別有tvN《機智醫生生活》和OCN《如實陳述》正在播出。 #牛排應援車好像是第一次見 #有沒有兩部都追的觀眾呢
已經戀愛8年的鄭敬淏和秀英，感情依舊如初相識時般甜蜜，也時常可以看到他們通過各種管道「秀恩愛」，令人稱羨。近日，鄭敬淏就往女友在《如實陳述》的拍攝現場送去牛排應援車，秀英也通過個人SNS上傳認證照，並留言：「滿腹充電，努力奔跑」。
鄭敬淏的新劇《機智醫生生活》於上週四首播，並以平均收視率6.3%順利啟航。鄭敬淏在劇中飾演胸部外科醫生「金雋婠」，實力超群，個性卻相當挑剔，不禁讓人感到有些「倒胃口」。
而秀英主演電視劇《如實陳述》也獲得不少劇迷關注，她在劇中飾演新人刑警「車秀英」，擁有瞬間超強記憶力，在感到緊張或害怕的情況下，能將所有發生的人、事、物和場景記下，如同照片般生動記憶的特殊能力。而該部電視劇將於本週播出大結局。
（圖片來源：tvN、OCN）
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