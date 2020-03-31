《Hi Bye, Mama!》「瑞雨」竟然是小男生！現實裡媽媽為此被罵慘：男扮女裝會讓他性別混亂

《Hi Bye, Mama!》正在火熱播出中，除了感人的母女情、夫妻情之外，扮演女主角金泰希女兒的小童星軟萌可愛的模樣也讓人看了直呼「好想生個女兒」。
然而，每次出場都萌化一眾姨母心，笑起來超治癒的女兒「瑞雨」竟然不是小女孩，而是貨真價實的小男生，名叫徐宇珍，這次演戲完全就是男扮女裝。 可是他穿上女生的衣服毫無違和感啊，難怪連觀眾們都被「騙了」。
話說，韓國童星那麼多，為什麼偏偏讓一個小男生來穿裙子紮小辮演女生呢？ 甚至連宇珍的媽媽都因為這件事被罵上了熱搜，被指為掙錢不管孩子性別，根本就是在混淆孩子的性別意識
感到很委屈的媽媽通過個人IG吐露心聲，稱：「我家宇珍是個知道現在在幹什麼，為什麼會演瑞雨，為什麼會變成女孩子，理解能力非常好的聰明孩子。 當初我們並不是因為自己的野心去試鏡，接到出演女孩提案的時候我們也事先問了宇珍的意見，他很爽快地答應了，還說一定會演好。 了解這孩子的人都知道，說擔心他會性別混亂的人根本就是您管得太多了，比起’可愛’、’真好看’這些稱讚他更喜歡‘上男子裡的上男子’、‘太帥了’、‘真是個上男子’。 有些人說話不好聽，但請不要光看表面就帶有偏見或是再傳那些流言蜚語。 我比任何人都了解、珍惜、愛護我的孩子。 這只是個人見解的差異，那些看到人家反串飾演女童就過度批評的人是不是也該反思一下。 」
其實徐宇珍出演瑞雨真正的原因和金泰希有關。 製片組曾透露徐宇珍和金泰希小時候非常像，而劇中扮演的還是車宥利（金泰希劇中角色名）的女兒，因此製作組才決定讓徐宇珍男扮女裝，希望讓觀眾們更有代入感。
「圖：《Hi Bye，Mama!》」
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