長得好看的人都在同天出生嘛～ 今天生日的男愛豆：Highlight李起光、WINNER宋旻浩、ASTRO車銀優！
明星 2020年3月30日 星期一15:11 Yuan
今日（3月30日）有三位男愛豆生日呢！一起來祝他們生日快樂啦！
＊Highlight李起光
第一位就是「笑眼天使」李起光啦！在Highlight的官方推特也上傳了祝賀文：「比任何時候都要明亮的這個季節，春天的主人公，春天的代名詞～Highlight李起光 真心祝生日快樂。」而李起光在去年4月入伍，預計在在今年11月退伍。
＊WINNER宋旻浩
接著就是「麻浦帥小子」宋旻浩，將在4月9日發行正規三輯《Remember》的WINNER，今日會通過VLive直播「WINNER COMEBACK LIVE : Hold a 'Remember' Party」和粉絲們見面，期待成員們在直播為他慶生呢！
＊ASTRO車銀優
最後就是「臉蛋天才」車銀優，而車銀優在今年出演了籃球綜藝《Handsome Tigers》，打籃球的樣子也讓許多觀眾直呼：「太帥了！」不過節目已經在日前播出最後一集。接下來會有什麼活動，也讓人期待。
（圖：推特＠Highlight_AUent、yg_winnercity、offclASTRO、IG@15ya.baby）
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Ruby Lin今天生日.跟你朋友同一天耶
1小時前
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