长得好看的人都在同天出生嘛～ 今天生日的男爱豆：Highlight李起光、WINNER宋旻浩、ASTRO车银优！
明星 2020年3月30日 星期一15:11 Yuan
今日（3月30日）有三位男爱豆生日呢！一起来祝他们生日快乐啦！
＊Highlight李起光
第一位就是「笑眼天使」李起光啦！在Highlight的官方推特也上传了祝贺文：「比任何时候都要明亮的这个季节，春天的主人公，春天的代名词～Highlight李起光 真心祝生日快乐。」而李起光在去年4月入伍，预计在在今年11月退伍。
＊WINNER宋旻浩
接著就是「麻浦帅小子」宋旻浩，将在4月9日发行正规三辑《Remember》的WINNER，今日会通过VLive直播「WINNER COMEBACK LIVE : Hold a 'Remember' Party」和粉丝们见面，期待成员们在直播为他庆生呢！
＊ASTRO车银优
最后就是「脸蛋天才」车银优，而车银优在今年出演了篮球综艺《Handsome Tigers》，打篮球的样子也让许多观众直呼：「太帅了！」不过节目已经在日前播出最后一集。接下来会有什么活动，也让人期待。
（图：推特＠Highlight_AUent、yg_winnercity、offclASTRO、IG@15ya.baby）
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Ruby Lin今天生日.跟你朋友同一天耶
2小时前
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