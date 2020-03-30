长得好看的人都在同天出生嘛～ 今天生日的男爱豆：Highlight李起光、WINNER宋旻浩、ASTRO车银优！

长得好看的人都在同天出生嘛～ 今天生日的男爱豆：Highlight李起光、WINNER宋旻浩、ASTRO车银优！

明星   2020年3月30日   星期一15:11   Yuan   5

今日（3月30日）有三位男爱豆生日呢！一起来祝他们生日快乐啦！

Highlight李起光
第一位就是「笑眼天使」李起光啦！在Highlight的官方推特也上传了祝贺文：「比任何时候都要明亮的这个季节，春天的主人公，春天的代名词～Highlight李起光 真心祝生日快乐。」而李起光在去年4月入伍，预计在在今年11月退伍。

WINNER宋旻浩
接著就是「麻浦帅小子」宋旻浩，将在4月9日发行正规三辑《Remember》的WINNER，今日会通过VLive直播「WINNER COMEBACK LIVE : Hold a 'Remember' Party」和粉丝们见面，期待成员们在直播为他庆生呢！

ASTRO车银优
最后就是「脸蛋天才」车银优，而车银优在今年出演了篮球综艺《Handsome Tigers》，打篮球的样子也让许多观众直呼：「太帅了！」不过节目已经在日前播出最后一集。接下来会有什么活动，也让人期待。


（图：推特＠Highlight_AUent、yg_winnercity、offclASTRO、IG@15ya.baby）

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留言/评论
  • 李宜家
    Yi-Jin Lee 生日快樂❤️❤️
    2小时前
  • 胡家豪
    郭倫倫 這是個good day
    2小时前
  • RaInbow Bow
    Harriet Tan
    1小时前
  • 林零零
    Ruby Lin今天生日.跟你朋友同一天耶
    2小时前
  • 米高
    Clara Fu
    1小时前
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