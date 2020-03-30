Monsta X 周憲回歸第一步　為師弟團 CRAVITY 出道專輯寫歌！

周憲才剛結束休養，馬上就開始準備 Monsta X 的新專輯，同時還為 Starship 9 人新團 CRAVITY 創作新歌！
Starship Entertainment 今天（30 日）透露：「周憲將以作曲家的身份，參與 CRAVITY 即將發行的出道專輯〈CRAVITY SEASON1. HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE〉。」
自出道以來就持續參與 Monsta X 專輯製作工作的周憲，最近才剛結束休養重啟活動、開始為 Monsta X 5 月的回歸準備。但他在百忙之中，不僅為為師弟團作詞、作曲更親自製作，義氣十足的表現令人印象深刻。
特別的是，Starship Entertainment 還透露周憲在製作 CRAVITY 的新歌時，也為凸顯每位成員的優點而十分努力。CRAVITY 將於 4 月 14 日帶著〈CRAVITY SEASON1. HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE〉正式出道，有興趣的話別忘了繼續關注他們！
（照片或影片來源：The Black Label）
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