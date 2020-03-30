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Monsta X 周宪回归第一步 为师弟团 CRAVITY 出道专辑写歌！ KPOP 施乃琪

周宪才刚结束休养，马上就开始准备 Monsta X 的新专辑，同时还为 Starship 9 人新团 CRAVITY 创作新歌！ Starship Entertainment 今天（30 日）透露：「周宪将以作曲家的身份，参与 CRAVITY 即将发行的出道专辑〈CRAVITY SEASON1. HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE〉。」 自出道以来就持续参与 Monsta X 专辑制作工作的周宪，最近才刚结束休养重启活动、开始为 Monsta X 5 月的回归准备。但他在百忙之中，不仅为为师弟团作词、作曲更亲自制作，义气十足的表现令人印象深刻。 特别的是，Starship Entertainment 还透露周宪在制作 CRAVITY 的新歌时，也为凸显每位成员的优点而十分努力。CRAVITY 将於 4 月 14 日带著〈CRAVITY SEASON1. HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE〉正式出道，有兴趣的话别忘了继续关注他们！



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