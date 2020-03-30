業界電視劇洽談1順位演員！近期大熱劇的主演都入榜，但第一名才是人不在江湖多年卻依舊有他的傳說

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有了好作品就得找好演員，而在影視劇圈每一位製作人的心目中都有自己的「1號」演員。

最近韓網上就流出了一份有41家製片公司參與投票的「電視劇洽談1順位演員」排名，在無數演員當中哪些人是製片公司的最愛呢？？ 《體育朝鮮》為紀念創刊30周年，邀請了41家製片公司100多名和放送、電影、歌謠相關的專業人士，這才有了這份業界內含金量最高的「身價表」。從表中可看出，專業人士們心目中的「第一順位」演員分別是金秀賢、朴敘俊、炫彬、全智賢、孔曉振、南宮珉、朴寶劍、孔劉、姜河那、孫藝珍、IU、金宇彬、 朴敏英、金南佶、李宰旭、李奎炯、金泰璃和南柱赫。



《來自星星的你》之後火爆全亞洲的金秀賢哪怕是入伍2年也完全沒有磨損掉一點點他在影視劇圈的光環，集顏值、演技和收視率號召力於一身的金秀賢，真的很讓人期待他的新作呢。



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第二名則是這幾年大火的朴敘俊，剛剛殺青的《梨泰院CLASS》中，他又展現了與之前完全不同的堅強木訥又充滿人性的一面。 專業人士誇朴敘俊哪怕不帥或者平庸的角色，只要朴敘俊來演，就能「活」起來。



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出道已經超過20年的全智賢、孔曉振，已經擁有17年經驗的炫彬，雖然早就過了「花美男」、「花美女」的年紀，但誰又能否認他們有著自己獨特的成熟美呢？ 那是20代演員完全無法擁有的因為時間的沉澱而帶來的波瀾不驚。



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還有南宮珉和朴寶劍，30代和20代男演員中的佼佼者，角色多變的兩人也讓人十分期待。



除此之外，上了該名單的每一位都是實力和顏值並重的頂流。 孔劉、孫藝珍、金南佶、南宫珉的成績早就有目共睹，、姜河那、IU、金宇彬、朴敏英、金泰璃、南柱赫等年輕血液也在慢慢成長為引領韓劇大潮的領軍人。



李奎炯這幾年也是事業發展順利，從配角逐步走上主演。 李宰旭雖然年輕出道晚，卻接連兩部作品大熱，想不紅都難。



「圖：PANN」

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