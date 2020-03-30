业界电视剧洽谈1顺位演员！近期大热剧的主演都入榜，但第一名才是人不在江湖多年却依旧有他的传说

有了好作品就得找好演员，而在影视剧圈每一位制作人的心目中都有自己的「1号」演员。
最近韩网上就流出了一份有41家制片公司参与投票的「电视剧洽谈1顺位演员」排名，在无数演员当中哪些人是制片公司的最爱呢？？ 《体育朝鲜》为纪念创刊30周年，邀请了41家制片公司100多名和放送、电影、歌谣相关的专业人士，这才有了这份业界内含金量最高的「身价表」。从表中可看出，专业人士们心目中的「第一顺位」演员分别是金秀贤、朴叙俊、炫彬、全智贤、孔晓振、南宫珉、朴宝剑、孔刘、姜河那、孙艺珍、IU、金宇彬、 朴敏英、金南佶、李宰旭、李奎炯、金泰璃和南柱赫。
《来自星星的你》之后火爆全亚洲的金秀贤哪怕是入伍2年也完全没有磨损掉一点点他在影视剧圈的光环，集颜值、演技和收视率号召力於一身的金秀贤，真的很让人期待他的新作呢。
第二名则是这几年大火的朴叙俊，刚刚杀青的《梨泰院CLASS》中，他又展现了与之前完全不同的坚强木讷又充满人性的一面。 专业人士夸朴叙俊哪怕不帅或者平庸的角色，只要朴叙俊来演，就能「活」起来。
出道已经超过20年的全智贤、孔晓振，已经拥有17年经验的炫彬，虽然早就过了「花美男」、「花美女」的年纪，但谁又能否认他们有著自己独特的成熟美呢？ 那是20代演员完全无法拥有的因为时间的沉淀而带来的波澜不惊。
还有南宫珉和朴宝剑，30代和20代男演员中的佼佼者，角色多变的两人也让人十分期待。
除此之外，上了该名单的每一位都是实力和颜值并重的顶流。 孔刘、孙艺珍、金南佶、南宫珉的成绩早就有目共睹，、姜河那、IU、金宇彬、朴敏英、金泰璃、南柱赫等年轻血液也在慢慢成长为引领韩剧大潮的领军人。
李奎炯这几年也是事业发展顺利，从配角逐步走上主演。 李宰旭虽然年轻出道晚，却接连两部作品大热，想不红都难。
「图：PANN」
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