網友神剪輯！當《梨泰院CLASS》朴世路遇上《我的大叔》李至安...好期待兩人合作的電影啊！
韓劇 2020年3月24日 星期二10:36 Yuan
不少網友都會把不同的劇剪輯在一起，看了就有不同的感覺呢！這次是《梨泰院CLASS》和《我的大叔》啦～
朴敘俊在《梨泰院CLASS》中飾演「朴世路」，由爸爸撫養長大，爸爸卻在高中時因為車禍意外不幸身亡，為了報仇展開了計劃；而IU《我的大叔》中飾演「李至安」，在父母雙亡後留下了高額負債，只能和行動不便且失語的奶奶相依為命，兩人為了生活都很拼命。
這兩個角色都是有點辛苦，但最後被治癒，就有韓國網友神剪輯兩人遇上的片段，都是劇中的經典片段呢！在最後...至安告訴世路：「你是個好人，完全！」世路回：「不是⋯」至安則改口：「是個還不錯的人。」至安也對世路說：「Fighting！」看到最後，讓人有點想流淚啊！
這讓網友回覆：「看了這個之後，更期待這個組合拍電影」、「這樣的話收視會突破30吧」、「大發！期待兩人出演同部作品」、「兩人好配，剪輯的很好呢」等等。
而兩人繼燒酒廣告之後，確定搭擋出演《雞不可失》導演新作《Dream》，這部講述是面臨球員生涯最大危機的足球選手洪大（朴敘俊 飾）和生平第一次踢球的特別國家隊隊員挑戰世界盃的愉快故事，預計在今年上半年開拍。
（圖：《梨泰院CLASS》、《我的大叔》、HITEJINRO）
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