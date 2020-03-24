SBS公开「N号房」运营者「博士」长相及个人资讯！竟是25岁大学毕业绩优生

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昨晚播出的《8点新闻》公开了「N号房」运营者之一「博士」的个人资讯，是一名25岁的大学毕业生。

「博士」真名叫「赵主宾」（音，조주빈），今年25岁，是仁荷工业专门大学情报通信专业的毕业生，喜欢写文章，曾在校内的读后感大会中获得一等奖，并在学校报社活动，一度担任编辑局长，还在校报上开辟有记名专栏，记述校园生活感想。



赵氏成绩优秀，在校期间4个学期里有3个学期的平均学分超过「4.0」，并多次获得奖学金。

赵氏个性安静，和教务人员关系欠佳。 据学校报社的同僚透露；「（赵氏）总是随自己心意写电子报件，和教授也有一些矛盾。 和学校干事也有矛盾。 基本上全都有矛盾。 」



但他没有在性问题方面出现过脱序行为，校报社同僚认为：「是随处可见的安静小孩。 」

据警方了解，赵氏是在2018年毕业之后开始犯罪。

赵氏一开始在Telegram上打出「出售枪支毒品」的虚假广告、骗取钱财，随著性剥削聊天室始祖「N号房」运营者「Godgod」隐退，去年9月，赵氏建立「博士房」，利用更加刺激的性剥削内容赚取钱财。

此外，警方将於今日（24日）组成「个人资讯公开审议委员会」，讨论是否公开赵某的个人资讯。



（图源：SBS）

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