又是私生飯？NU'EST直播途中收到「號碼不明來電」

居然大膽到在愛豆直播途中打來電話，這私生真的太囂張了吧！
上周日，NU’EST在V APP進行直播與粉絲交流，突然黃旼炫手中的手機震動起來：「來電話了！ 」成員問他是誰，黃旼炫說：「沒有來電人資訊。 」並把手機舉起來給大家看：「請問是哪位？ 」
成員建議他乾脆接起來，但黃旼炫說：「當然不能接啊，正在做直播啊。 」
March 22, 2020
粉絲看到這一段都十分惱火，大膽妄為的私生竟然連成員們做節目時都敢打電話來，好難想像大家平時受到了多少騷擾啊！
— 부기온앤온 (@boogie_on_on) March 22, 2020
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NU’EST受到私生困擾不是一天兩天，之前在Twitter上甚至有人以低至7000韓元的價格「賤賣」成員手機號碼，普通學生族都買得起；之前更有報導稱一名來自香港的女性私生多次侵犯黃旼炫隱私，在他獨自赴日旅遊期間都進行跟蹤 ，還直言被討厭也無所謂，招來不少粉絲批評。
（圖源：NU'EST FB，V LIVE）
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