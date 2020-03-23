《Produce 101》案件新進展 被告主張「有參加酒局、未接受委託」
綜藝 2020年3月23日 星期一15:03 施乃琪
《Produce 101》造假案被告安俊英 PD、金勇范 CP 等人今日接受第二次刑事審判，並對造假投票結果的背景提出主張，一起來看看新進展！
今天（23 日），首爾中央地方法院刑事合議 21 部針對依妨礙業務、炸雞等嫌疑而遭拘留起訴的安俊英 PD、金龍範 CP 兩人開庭審判，檢察官以被告的通聯紀錄、參與酒局等情事為證據，指兩人有接受不當委託。
對此安俊英的律師主張：「因為有關節目成功與否、收視率表現的壓力才造假，並非收受經紀公司委託造假投票結果。」並承認有和部分公司的相關人士一起喝酒，但並未在酒局中接受不當委託。
經紀公司的律師也表示：「雖然有說（節目參加者中）有我們的旗下練習生，但並未請製作人好好照顧那位練習生或請他好好剪輯。」
（照片或影片來源：TVDaily、CJ ENM）
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留言/評論
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有人餓了嗎？
內文「炸雞等嫌疑」，應該是「詐欺」......
1小時前