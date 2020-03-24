號稱「熱血爽劇」的《梨泰院CLASS》大結局爛尾了？爛了VS你沒看懂深意！

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《梨泰院CLASS》開播兩個多月一直保持著不俗成績，大結局也在頗高的收視率中落幕。

雖然大結局收視率一度飆到16.548%，成功地打破了此前所保持的最高收視，但最後兩集因為編劇「注水」嚴重，難免被吐槽全劇高開低走，甚至不少人都在批爛尾，這顯然就是在說大結局讓不少的觀眾們不滿。

其實《梨泰院CLASS》前期人設很吸睛，男主朴塞路（朴敘俊 飾）帶著一眾夥伴們浴火重生的內容是觀眾們看劇的最大動力之一。 女主趙伊瑞（金多美 飾）酷炫狂拽高智商的腹黑霸氣早就了韓劇史上最爽人設，看得觀眾們是欲罷不能。 男二和女二也人物形象飽滿，前者從單純的「地主家的傻兒子」逐漸「黑化」成了惡魔，後者則是防不勝防的高段位綠茶婊，4個人的愛恨情仇讓人欲罷不能。 有可能是前期期待值太高，劇情進入後半段就讓人開始隱約不安，直到最後兩集徹底讓人抓狂。

觀眾們一直以為塞路是個不會低頭不會下跪的人，畢竟當年下跪就能解決問題時他都一條路走到黑式地死都不低頭，最後一集裡卻因為趙伊瑞屈服了。 當然有人將之理解為塞路的成長，是對趙伊瑞的愛，但不得不說這一跪確實不符合觀眾們的心理預期。 誰讓電視劇一開始就打著「熱血爽劇」的口號呢？ 難道不應該是朴塞路迅速成長，實力碾壓長家，趙伊瑞痛快手撕綠茶婊嗎？？



另一大槽點就是朴塞路直到第16集才開竅，發現自己對趙伊瑞的愛。 可憐的趙伊瑞從第一集開始就表現出對社長的癡戀，劇裡雖然也有撒糖甜蜜時刻，但更多的是趙伊瑞獨自面對女二秀雅，對朴塞路愛而不得的糾結與不舍。 按照觀眾們的設想，難道不該讓朴塞路早早清醒地認識到自己的心意嗎？ 或者讓他也體會一下被心愛的女人所虐的痛苦，嘗嘗「傲嬌一時爽，追妻火葬場」的苦澀的味道。 趙伊瑞更是沒了個性，成了一味付出，想要得到朴塞路認可和愛情的女人。 小姐姐，你要記得，前期你可是能手撕貴婦霸淩者的女強人啊！！



當然，也有不少觀眾認為《梨泰院CLASS》是一部好劇，引人深思。 更有劇迷指出這就是一部講述兩個父親不同教育觀念而導致兒子不同人生的故事。 一個滿心爭議，堅強不缺地一直朝向目標前進；一個蔑視人性，不知悔改，最後走向深淵，電視劇就用這樣一個鮮明的對比方式帶給人們警醒。

「圖：《梨泰院CLASS》」

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