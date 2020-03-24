号称「热血爽剧」的《梨泰院CLASS》大结局烂尾了？烂了VS你没看懂深意！

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《梨泰院CLASS》开播两个多月一直保持著不俗成绩，大结局也在颇高的收视率中落幕。

虽然大结局收视率一度飙到16.548%，成功地打破了此前所保持的最高收视，但最后两集因为编剧「注水」严重，难免被吐槽全剧高开低走，甚至不少人都在批烂尾，这显然就是在说大结局让不少的观众们不满。

其实《梨泰院CLASS》前期人设很吸睛，男主朴塞路（朴叙俊 饰）带著一众伙伴们浴火重生的内容是观众们看剧的最大动力之一。 女主赵伊瑞（金多美 饰）酷炫狂拽高智商的腹黑霸气早就了韩剧史上最爽人设，看得观众们是欲罢不能。 男二和女二也人物形象饱满，前者从单纯的「地主家的傻儿子」逐渐「黑化」成了恶魔，后者则是防不胜防的高段位绿茶婊，4个人的爱恨情仇让人欲罢不能。 有可能是前期期待值太高，剧情进入后半段就让人开始隐约不安，直到最后两集彻底让人抓狂。

观众们一直以为塞路是个不会低头不会下跪的人，毕竟当年下跪就能解决问题时他都一条路走到黑式地死都不低头，最后一集里却因为赵伊瑞屈服了。 当然有人将之理解为塞路的成长，是对赵伊瑞的爱，但不得不说这一跪确实不符合观众们的心理预期。 谁让电视剧一开始就打著「热血爽剧」的口号呢？ 难道不应该是朴塞路迅速成长，实力碾压长家，赵伊瑞痛快手撕绿茶婊吗？？



另一大槽点就是朴塞路直到第16集才开窍，发现自己对赵伊瑞的爱。 可怜的赵伊瑞从第一集开始就表现出对社长的痴恋，剧里虽然也有撒糖甜蜜时刻，但更多的是赵伊瑞独自面对女二秀雅，对朴塞路爱而不得的纠结与不舍。 按照观众们的设想，难道不该让朴塞路早早清醒地认识到自己的心意吗？ 或者让他也体会一下被心爱的女人所虐的痛苦，尝尝「傲娇一时爽，追妻火葬场」的苦涩的味道。 赵伊瑞更是没了个性，成了一味付出，想要得到朴塞路认可和爱情的女人。 小姐姐，你要记得，前期你可是能手撕贵妇霸淩者的女强人啊！！



当然，也有不少观众认为《梨泰院CLASS》是一部好剧，引人深思。 更有剧迷指出这就是一部讲述两个父亲不同教育观念而导致儿子不同人生的故事。 一个满心争议，坚强不缺地一直朝向目标前进；一个蔑视人性，不知悔改，最后走向深渊，电视剧就用这样一个鲜明的对比方式带给人们警醒。

「图：《梨泰院CLASS》」

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