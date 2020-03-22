膽小者慎入！《謗法》中四肢扭曲、七孔流血及血流披面等場面，哪個令你最深刻？

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最近的韓劇都是圍繞調查多年懸案或是追捕連環殺人犯，而恐怖驚慄劇《謗法》可謂突圍而出，各種死亡場面甚至比刑偵劇更血腥！劇集由成東鎰、嚴智苑和鄭智素主演，講述鄭智素年幼時見證媽媽被成東鎰殺害，所以成年後一心打算找對方報仇，並找飾演記者的嚴智苑幫忙。

鄭智素初次和嚴智苑見面就透露自己懂得施謗法，只需要1)知道對方的樣貌、2)漢字名稱和3)名下的物品就能殺人。雖然嚴智苑覺得很荒謬，但隨著對上司的怨氣越來越重，終於忍不住對他施謗法！她也沒想到上司的死法竟然這麼「扭曲」... ...

（大家對上司有不滿時，千萬不要模仿呀喂，隨便罵罵就好了XD）

成東鎰作為劇中的大boss，經營著一間科技公司，以「詛咒林」為賣點，令大家盡情在網上詛咒討厭的人。成東鎰不單會仔細看每個留言，更會打印出來，變成真的「詛咒林」，在後段有著重要用途... ...（沒想到有大結局的爆雷吧，科科）

成東鎰因為被惡鬼上身，所以也擁有殺人的能力。與鄭智素施謗法的方式不同，他竟然只要一個眼神就能殺人！雖然對方沒有謗法那種四肢扭曲，但也來得非常突然... ...

成東鎰除了本人有超能力之外，身邊有位巫女從他被惡神上身開始就輔助他，不但了解其他國家的巫術，更會親自辦法事。當巫女知道是鄭智素想殺害成東鎰時，本想在地鐵站捉走她，沒想到被殺害！鄭智素這輕輕一觸，就令巫女七孔流血死去... ...

《謗法》的大結局剛剛在星期二播出，早前官方宣佈將會有電影版，更會加入新角色。在等待電影版的時候，香港的觀眾可以按此到黃Viu煲劇平台重溫，一直等候全套上架的朋友也可以看起來啦！

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