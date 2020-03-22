胆小者慎入！《谤法》中四肢扭曲、七孔流血及血流披面等场面，哪个令你最深刻？

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最近的韩剧都是围绕调查多年悬案或是追捕连环杀人犯，而恐怖惊栗剧《谤法》可谓突围而出，各种死亡场面甚至比刑侦剧更血腥！剧集由成东镒、严智苑和郑智素主演，讲述郑智素年幼时见证妈妈被成东镒杀害，所以成年后一心打算找对方报仇，并找饰演记者的严智苑帮忙。

郑智素初次和严智苑见面就透露自己懂得施谤法，只需要1)知道对方的样貌、2)汉字名称和3)名下的物品就能杀人。虽然严智苑觉得很荒谬，但随著对上司的怨气越来越重，终於忍不住对他施谤法！她也没想到上司的死法竟然这么「扭曲」... ...

（大家对上司有不满时，千万不要模仿呀喂，随便骂骂就好了XD）

成东镒作为剧中的大boss，经营著一间科技公司，以「诅咒林」为卖点，令大家尽情在网上诅咒讨厌的人。成东镒不单会仔细看每个留言，更会打印出来，变成真的「诅咒林」，在后段有著重要用途... ...（没想到有大结局的爆雷吧，科科）

成东镒因为被恶鬼上身，所以也拥有杀人的能力。与郑智素施谤法的方式不同，他竟然只要一个眼神就能杀人！虽然对方没有谤法那种四肢扭曲，但也来得非常突然... ...

成东镒除了本人有超能力之外，身边有位巫女从他被恶神上身开始就辅助他，不但了解其他国家的巫术，更会亲自办法事。当巫女知道是郑智素想杀害成东镒时，本想在地铁站捉走她，没想到被杀害！郑智素这轻轻一触，就令巫女七孔流血死去... ...

《谤法》的大结局刚刚在星期二播出，早前官方宣布将会有电影版，更会加入新角色。在等待电影版的时候，香港的观众可以按此到黄Viu煲剧平台重温，一直等候全套上架的朋友也可以看起来啦！

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