成勛：拍吻戲秘訣？女主角拍起來漂亮的角度就對了！
電影 2020年3月19日 星期四12:01 Erin
成勛與金素恩（金昭誾）正為月底即將上映的新電影《現正戀愛中？》進行宣傳活動，在電台節目中也成勛也大方分享拍吻戲的秘訣。
3月18日下午播出的SBS電台節目《兩點逃出Talkshow》邀請電影《現正戀愛中？》的男女主角成勛以及金素恩演出。兩位資深演員也早有許多拍攝吻戲的經驗，而主持人問到兩人對於吻戲都怎麼樣拍攝的呢？成勛說：「拍攝每一部作品時的狀況都差不多。」
那拍攝吻戲時到底有什麼樣的想法呢？成勛又搶先回答說：「以前在拍攝吻戲的時候，一定是先催眠自己我真的非常愛眼前這位女生，不過現在已經拍出心得了，知道其中的Know How。吻戲其實一定要讓女主角上鏡頭時非常美麗，所以就按照女生拍起來最美的角度來做即可，當然我還是處於主導，也知道如何能讓女主角看起來很美。」被稱為吻戲匠人的成勛果然相當有心得。
成勛與金素恩所合作演出的奇幻愛情電影《現正戀愛中？》，劇情描述有一本能夠告訴你愛情解答的奇妙書籍，拿到這本書後發生了魔法般的顛倒愛情，來自不同世界的一對男女將如何展開奇幻的愛情？預告中可看見女主角素靜（金素恩飾）與勝宰（成勛飾）兩人之間反轉180度的人生，勝宰不停追著素靜希望能跟她交往，戀情將如何發展呢？3月25日即將在韓上映。
照片：《兩點逃出Talkshow》截圖、《現正戀愛中？》劇照
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論