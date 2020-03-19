宋承憲&徐智慧主演《一起吃晚餐嗎》公開四人四色劇照，主演名單令人超期待～！
韓劇 2020年3月19日 星期四11:58 MiJimin
由宋承憲、徐智慧、李知勳、孫娜恩等人攜手主演的療癒系愛情劇，大家喜歡這個組合嗎？一起來看看《一起吃晚餐嗎》的完整人物介紹吧。
MBC 全新月火劇《一起吃晚餐嗎》（每週一、二播出）官方在今早公開了四位主演的人物劇照，由宋承憲、徐智慧、李知勳、孫娜恩…等人攜手主演，角色也擁有許多個人魅力。
《一起吃晚飯嗎》是改編自同名網路漫畫，講述因為離別的傷痛和「單身文化」而使感情退化的男女以晚餐為媒介恢復感情，找到愛情的故事。
▼宋承憲飾演飲食專欄作家兼飲食心理治療師「金海景」，透過飲食習慣來分析病人的心理狀態，因獨特的職業技能而受到關注。
▼徐智慧飾演YouTube 頻道 2N Box 企劃組成員「禹道熙」，雖然20歲之後她談過兩次戀愛，卻經歷了苦澀痛苦的失戀，現在是一個對戀愛無感的女人。
▼孫娜恩飾演性感兼具華麗外型的健身教練「陳魯乙」，SNS 上的名人，男主金海景的前女友，不論自己做了什麼海景都會接受，反而認為他不愛自己，因此決定分手，卻又以“沒有像海景的一樣的男人”之原因，想要重新回到他身邊。
▼李知勳飾演醫學專門的獨立記者「鄭載赫」，是女主禹道熙大學時期的戀人，畢業時為了留學而單方面向她提出分手，時隔5年再次出現在道熙面前。
新劇《一起吃晚飯嗎》由《Player》高再賢導演，與《Doctor異鄉人》副編劇金珠合作，預計在5月首播接檔《365：逆轉命運的1年》。
（圖自：官方劇照）
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