成勋：拍吻戏秘诀？女主角拍起来漂亮的角度就对了！
电影 2020年3月19日 星期四12:01 Erin
成勋与金素恩（金昭誾）正为月底即将上映的新电影《现正恋爱中？》进行宣传活动，在电台节目中也成勋也大方分享拍吻戏的秘诀。
3月18日下午播出的SBS电台节目《两点逃出Talkshow》邀请电影《现正恋爱中？》的男女主角成勋以及金素恩演出。两位资深演员也早有许多拍摄吻戏的经验，而主持人问到两人对於吻戏都怎么样拍摄的呢？成勋说：「拍摄每一部作品时的状况都差不多。」
那拍摄吻戏时到底有什么样的想法呢？成勋又抢先回答说：「以前在拍摄吻戏的时候，一定是先催眠自己我真的非常爱眼前这位女生，不过现在已经拍出心得了，知道其中的Know How。吻戏其实一定要让女主角上镜头时非常美丽，所以就按照女生拍起来最美的角度来做即可，当然我还是处於主导，也知道如何能让女主角看起来很美。」被称为吻戏匠人的成勋果然相当有心得。
成勋与金素恩所合作演出的奇幻爱情电影《现正恋爱中？》，剧情描述有一本能够告诉你爱情解答的奇妙书籍，拿到这本书后发生了魔法般的颠倒爱情，来自不同世界的一对男女将如何展开奇幻的爱情？预告中可看见女主角素静（金素恩饰）与胜宰（成勋饰）两人之间反转180度的人生，胜宰不停追著素静希望能跟她交往，恋情将如何发展呢？3月25日即将在韩上映。
照片：《两点逃出Talkshow》截图、《现正恋爱中？》剧照
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