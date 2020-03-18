《The King：永遠的君主》禹棹煥劇照：飾演「皇帝」李敏鎬之警衛員 墨鏡＋西裝、酷勁有型
韓劇 2020年3月18日 星期三09:36 JiaJia
是不是可以期待一下…李敏鎬和禹棹煥在《The King：永遠的君主》中的「Bromance」～？
將作為金土劇（週五、六）在SBS播出的《The King：永遠的君主》，是曾創作出《陽光先生》、《鬼怪》等熱門劇集的金銀淑編劇新作。官方陸續公開預告影片及角色劇照，引發海內、外劇迷關注。
這是個關於平行世界的故事：試圖關閉次元之門的理科型大韓帝國皇帝李袞（李敏鎬 飾），和文科型大韓民國刑警鄭太乙（金高銀 飾）展開跨越空間的合作，帶來悸動與刺痛並存的幻想浪漫劇。
先前，劇組陸續公開李敏鎬與金高銀劇照：一個是威嚴的皇帝，另一個是霸氣的刑警，兩人會擦出什麼樣的火花，令人好奇。
而今日（18日），官方再公開禹棹煥劇照：他是皇帝李袞的警衛員「趙英」。在另一個世界裡，則是平凡的社會服務要員「李恩燮」。
（圖片來源：SBS）
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