《The King：永远的君主》禹棹焕剧照：饰演「皇帝」李敏镐之警卫员 墨镜＋西装、酷劲有型
韩剧 2020年3月18日 星期三09:36 JiaJia
是不是可以期待一下…李敏镐和禹棹焕在《The King：永远的君主》中的「Bromance」～？
将作为金土剧（周五、六）在SBS播出的《The King：永远的君主》，是曾创作出《阳光先生》、《鬼怪》等热门剧集的金银淑编剧新作。官方陆续公开预告影片及角色剧照，引发海内、外剧迷关注。
这是个关於平行世界的故事：试图关闭次元之门的理科型大韩帝国皇帝李衮（李敏镐 饰），和文科型大韩民国刑警郑太乙（金高银 饰）展开跨越空间的合作，带来悸动与刺痛并存的幻想浪漫剧。
先前，剧组陆续公开李敏镐与金高银剧照：一个是威严的皇帝，另一个是霸气的刑警，两人会擦出什么样的火花，令人好奇。
而今日（18日），官方再公开禹棹焕剧照：他是皇帝李衮的警卫员「赵英」。在另一个世界里，则是平凡的社会服务要员「李恩燮」。
（图片来源：SBS）
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