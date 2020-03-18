想試吃！從朴敏英、秀英到金多美、李珠英劇中吃的紫色果凍！
韓劇 2020年3月18日 星期三09:35 Erin
最近正熱播中的人氣電視劇《梨泰院Class》，主要演員們的一舉一動總是引發觀眾們關注，而在最近播出的第13集中，這款小物真的相當搶鏡，原來很早就出現過在《她的私生活》中囉！
大家也常在韓國電視劇中看過男主角拿著紅蔘萃取液，吃起來非常方便的樣子，這樣的產品在海外也相當受歡迎。不過其實早在去年《她的私生活》播出時，似乎有種針對女生推出的產品，當時紫色的包裝也在劇中出現，由朴敏英送給劇中好友，也一起吃了起來。小編去年在韓國賣場中沒有找到，只在機場免稅店看見過。
沒想到最近在《梨泰院Class》又再度出現了！上周播出的劇情中，李珠英及金多美在辦公室與社長進行會議後討論，兩人都特別在鏡頭前吃了這款果凍，又再度引起觀眾的注意。原來這款產品在韓國是由少女時代成員秀英代言的呢！
雖然最近因疫情關係，海外遊客比較難再到韓國直接採購了，不過近來這一款紅蔘果凍似乎已經可以在台灣買得到，對跟小編一樣想要嘗試看看的觀眾們來說真是太好了，相信很快海外愛嘗鮮的觀眾們也都能吃到劇中出現的這款果凍囉！
照片：《她的私生活》《梨泰院Class》秀英CF截圖
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