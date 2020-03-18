太迷惑了！照片裡的女生是少女時代太妍還是Red Velvet Irene？
明星 2020年3月18日 星期三09:15 Rui
韓網又傳開了，照片裡的女生到底是誰？
就是這張照片了，女生側身站著，用頭髮遮住半邊臉，戴著淺色美瞳，神情很是嫵媚。 PO主提問：「這到底是太妍還是Irene」呢？
說實話，猛一看小編也很疑惑，很像Irene但又有太妍的影子。還有人說是請夏、Heize！！ 她們也確實有照片中那種「貓」相。
其實照片的主人公是Red Velvet的隊長Irene啦！
為什麼半遮面的照片會引爆熱議呢，其實是SM娛樂選人時都有他們偏好的長相啦。 比如說SM對於女生的長相就偏向於「西瓜相수박상」。「西瓜相」是「수만이가 박수칠 상」的縮寫，表示「李秀滿社長看了都會拍手（稱讚）的面相」。 太妍和Irene就是這一種哦，無論是整體氣質，還是臉型和眼睛都超級像，而且Irene也曾被稱作「小太妍」，也難怪會讓大家分不清啦。當然真愛粉們一定是一眼就能看出自家本命的啦~
「圖：太妍IG、Irene IG」
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