想试吃！从朴敏英、秀英到金多美、李珠英剧中吃的紫色果冻！
韩剧 2020年3月18日 星期三09:35 Erin
最近正热播中的人气电视剧《梨泰院Class》，主要演员们的一举一动总是引发观众们关注，而在最近播出的第13集中，这款小物真的相当抢镜，原来很早就出现过在《她的私生活》中罗！
大家也常在韩国电视剧中看过男主角拿著红蔘萃取液，吃起来非常方便的样子，这样的产品在海外也相当受欢迎。不过其实早在去年《她的私生活》播出时，似乎有种针对女生推出的产品，当时紫色的包装也在剧中出现，由朴敏英送给剧中好友，也一起吃了起来。小编去年在韩国卖场中没有找到，只在机场免税店看见过。
没想到最近在《梨泰院Class》又再度出现了！上周播出的剧情中，李珠英及金多美在办公室与社长进行会议后讨论，两人都特别在镜头前吃了这款果冻，又再度引起观众的注意。原来这款产品在韩国是由少女时代成员秀英代言的呢！
虽然最近因疫情关系，海外游客比较难再到韩国直接采购了，不过近来这一款红蔘果冻似乎已经可以在台湾买得到，对跟小编一样想要尝试看看的观众们来说真是太好了，相信很快海外爱尝鲜的观众们也都能吃到剧中出现的这款果冻罗！
照片：《她的私生活》《梨泰院Class》秀英CF截图
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