這對是不是可以期待一下？金賽綸&姜澯熙青梅竹馬一起長大：我比你大，快叫歐巴！我不要！
明星 2020年3月18日 星期三08:40 Rui
金賽綸和姜澯熙，萬萬沒想到兩人竟然合作過，還記得是哪部戲嗎？
2011年播出的《你能聽到我的心嗎》中，姜澯熙和金賽綸就合作過，扮演了男女主角金載沅和黃正音的童年角色。 姜澯熙2000年1月出生，金賽綸2000年7月出生，兩人僅相差的6個月而已，但姜澯熙當時以自己是「快2000年出生」為由，讓金賽綸叫自己歐巴。然而這個提議被金賽綸狠狠拒絕了，表示「不要」~~~哈哈哈哈，據說從那之後兩人反而變得熟絡起來。 只能說韓國男生對讓女生叫他們歐巴這件事情迷之執著。
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看到金賽綸撒嬌，姜澯熙的表情實在是太寫實了，完全就是「當我看到我好朋友撒嬌時」的表情，震驚又難以相信，還帶著一絲小尷尬。
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姜澯熙和金賽綸曾都是FANTAGIO旗下的演員，除了《你能聽到我的心嗎》之外，還合作過2012年的《天上花園》和2013年的《女王的教室》。
短短幾年裡，這對小童星火速成長，即使長大後也依舊是好友，是家人一般的存在。 澯熙過生日時，金賽綸在自己的IG上曬出了兩家一起過生日的照片。 兩人還經常在IG裡互動，這種青梅竹馬一起長大的感情實在太美好啦！！
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好好長大的金賽綸和姜澯熙，顏值太讚了。
「圖：金賽綸IG、《女王的教師》、《天上花園》、《你能聽到我的心嗎》、PANN」
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