睽違五年　Starship 即將推出新男團 CRAVITY！

上個月 Starship 就預告將推出包含姜敏熙和宋亨俊的新男團，如今更詳細的消息出爐，想必不久後就能和他們見面啦！
Starship Entertainment 昨晚（15 日）開通了旗下最新男團 “CRAVITY” 的官方推特，同時一舉公開抖音、微博、Facebook、Instagram、YouTube、V LIVE 乃至 Fancafe 等官方帳戶。
在首波介紹團名 CRAVITY 與 logo 的影片中，以彗星撞上地球、翻轉星球的情節為主，凸顯出這組新團要作為「重力中心」(Center of Gravity) 的報復。除此之外，CRAVITY 也有結合創意 (Creativity) 和重力 (Gravity) 之意。
CRAVITY 是 Starship Entertainment 繼 Monsta X 後睽違五年才再度打造的男子團體，前有已享譽國際的師兄，加上前 X1 成員姜敏熙和宋亨俊都將加入，讓 CRAVITY 早已獲得關注。有興趣的話，不妨追蹤 CRAVITY 的 SNS，鎖定他們從現在開始到正式出道的計畫吧！
[NOTICE] CRAVITY— CRAVITY (@CRAVITYstarship) March 15, 2020
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（照片或影片來源：Starship Entertainment）
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