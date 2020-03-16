睽违五年　Starship 即将推出新男团 CRAVITY！

上个月 Starship 就预告将推出包含姜敏熙和宋亨俊的新男团，如今更详细的消息出炉，想必不久后就能和他们见面啦！
Starship Entertainment 昨晚（15 日）开通了旗下最新男团 “CRAVITY” 的官方推特，同时一举公开抖音、微博、Facebook、Instagram、YouTube、V LIVE 乃至 Fancafe 等官方帐户。
在首波介绍团名 CRAVITY 与 logo 的影片中，以彗星撞上地球、翻转星球的情节为主，凸显出这组新团要作为「重力中心」(Center of Gravity) 的报复。除此之外，CRAVITY 也有结合创意 (Creativity) 和重力 (Gravity) 之意。
CRAVITY 是 Starship Entertainment 继 Monsta X 后睽违五年才再度打造的男子团体，前有已享誉国际的师兄，加上前 X1 成员姜敏熙和宋亨俊都将加入，让 CRAVITY 早已获得关注。有兴趣的话，不妨追踪 CRAVITY 的 SNS，锁定他们从现在开始到正式出道的计画吧！
[NOTICE] CRAVITY— CRAVITY (@CRAVITYstarship) March 15, 2020
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（照片或影片来源：Starship Entertainment）
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