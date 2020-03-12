李敏鎬、金高銀主演SBS新劇《The King：永遠的君主》公開劇情版預告：「一起走吧！去我的世界」

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4月一起去敏鎬歐爸的世界～

SBS電視劇《The King：永遠的君主》是關於平行世界的故事。講述試圖關閉次元之門的理科型大韓帝國皇帝李袞（李敏鎬 飾），和文科型大韓民國刑警鄭太乙（金高銀 飾）展開跨越空間的合作，帶來悸動與刺痛並存的幻想浪漫劇。



（延伸閱讀：《The King：永遠的君主》公開李敏鎬、金高銀、禹棹煥等人定裝照和人物關係圖！）

10日，公開了劇情版預告，畫面真的很美，加上兩人的化學反應，也讓不少觀眾都已經非常期待。



金高銀問道：「真的是從另一個世界來的嗎？」李敏鎬馬上抱住了她，字幕也寫著「超越1與0之間的距離」。之後換到了另一個場景，李敏鎬騎著白馬登場：「會在這裡嗎？我活下來的理由。」



金高銀：「你看上去認識我的樣子，但我並不認識你。」李敏鎬：「就想我不存在這裡一樣，你也不存在我的世界之中。」金高銀：「我到現在都還不相信地球是圓的人？」李敏鎬：「一起走吧！去我的世界。」



另外，《The King：永遠的君主》由《太陽的後裔》、《雲畫的月光》白尚勳導演執導；《太陽的後裔》、《陽光先生》、《鬼怪》金銀淑編劇執筆，預計在4月播出。

（圖：影片來源、SBS）

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