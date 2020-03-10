這是「花美男特輯」吧！ZICO、邕聖祐、徐志焄、李到晛出擊《RM》　本月（3月）29日播出

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留言/評論 鬼神君聊韓劇 💌#zico 是該來RM一下 🚩智孝的髮帶加無表情舞幫將 #anysong 推向復古風 哈哈😄

張菀玲 懵智與昭旻終於等到有很多男嘉賓登場 😭😭

游筑婷 要看要看

張菀玲 期待懵智再挑戰Any Song 😂😂

蔡昀靜 陳珈臻 →更多留言...(6) 在Facebook上的留言