這是「花美男特輯」吧！ZICO、邕聖祐、徐志焄、李到晛出擊《RM》 本月（3月）29日播出
綜藝 2020年3月10日 星期二09:43 JiaJia
這個組合很可以！太期待他們在《Running Man》裡的表現啦～ #ZICO #邕聖祐 #徐志焄 #李到晛
昨日（9日），據SBS綜藝節目《Running Man》表示，演藝圈新生代男藝人們──ZICO、邕聖祐、徐志焄、李到晛，確定作為嘉賓出演，該期節目預計於本月（3月）29日播出。
ZICO近期以《Any Song》橫掃各大音樂節目獎項和排行榜，成為話題人物。
邕聖祐將於本月25日發表首張迷你專輯《layerS》，令粉絲期待。
徐志焄近期陸續出演電視劇《花黨：朝鮮婚姻介紹所》、《快過來》，今日又傳出他接下新劇《他就是那個傢伙》，與黃正音、尹賢敏合作。
李到晛近期則出演《德魯納酒店》、《偉大的Show》，新作品《Sweet Home》預計於7月播出。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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留言/評論
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💌#zico 是該來RM一下
🚩智孝的髮帶加無表情舞幫將 #anysong 推向復古風
哈哈😄
32分前
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懵智與昭旻終於等到有很多男嘉賓登場 😭😭
35分前
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