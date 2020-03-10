这是「花美男特辑」吧！ZICO、邕圣佑、徐志焄、李到晛出击《RM》 本月（3月）29日播出
综艺 2020年3月10日 星期二09:43 JiaJia
这个组合很可以！太期待他们在《Running Man》里的表现啦～ #ZICO #邕圣佑 #徐志焄 #李到晛
昨日（9日），据SBS综艺节目《Running Man》表示，演艺圈新生代男艺人们――ZICO、邕圣佑、徐志焄、李到晛，确定作为嘉宾出演，该期节目预计於本月（3月）29日播出。
ZICO近期以《Any Song》横扫各大音乐节目奖项和排行榜，成为话题人物。
邕圣佑将於本月25日发表首张迷你专辑《layerS》，令粉丝期待。
徐志焄近期陆续出演电视剧《花党：朝鲜婚姻介绍所》、《快过来》，今日又传出他接下新剧《他就是那个家伙》，与黄正音、尹贤敏合作。
李到晛近期则出演《德鲁纳酒店》、《伟大的Show》，新作品《Sweet Home》预计於7月播出。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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留言/评论
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💌#zico 是該來RM一下
🚩智孝的髮帶加無表情舞幫將 #anysong 推向復古風
哈哈😄
1小时前
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懵智與昭旻終於等到有很多男嘉賓登場 😭😭
1小时前
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