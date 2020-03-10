「捐款事件」後錄製《我獨自生活》…李施彥向華莎坦言：「身心很受傷」
綜藝 2020年3月10日 星期二10:25 JiaJia
心疼李施彥…明明是做好事卻遭受到惡評，一定很不好受… #我獨自生活
近期，韓國眾多藝人為共同抵抗新冠肺炎 COVID-19（武漢肺炎），紛紛捐出物資或金錢，而李施彥也加入行列。但因為金額不如其他藝人的數千萬甚至上億、招致惡評，令李施彥刪除相關貼文。
事件過後，李施彥錄製MBC綜藝節目《我獨自生活》。當日，MAMAMOO華莎來到待機室，看到李施彥垂頭喪氣的模樣，問對方怎麼了？李施彥表示：「上週發生一些事情（指捐款事件），身心很受傷…」
華莎為活絡氣氛，作勢要搶李施彥的咖啡來喝，結果那不是李施彥的咖啡XD。華沙並不氣餒，開玩笑表示：「歐吧很多不平和不滿啊」、「歐吧想休息吧？」之後，李施彥的臉看起來比較有生氣了，也開始開妹妹的玩笑。
（圖片來源：MBC）
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留言/評論
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你真的很棒👍很善良👌願意幫助人的心無價
不用覺得難過 你又不是做給誰看 只是想盡一份心而已♥
38分前
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韓國藝人真的要學會為自己說話，不要被指責就刪文、道歉，而且被欺負也不只是一次兩次了...
1小時前
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捐款看得是心意，這樣比數字真的很受傷，畢竟每個人的經濟狀況不一樣，家庭負擔也不一樣啊
1小時前
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