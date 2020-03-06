七人 VICTON 回歸在即　下週一搶先公開 MV！

七人 VICTON 回歸在即　下週一搶先公開 MV！

KPOP   2020年3月6日   星期五14:13   施乃琪  

下週一傍晚 VICTON 全員就要迷你六輯〈CONTINUOUS〉回歸了，好消息是，當天凌晨他們就會搶先公開最新 MV！

Play M Entertainment 今天（6 日）透露：「在粉絲們熱烈支持下，VICTON 決定於 9 日零點（韓國時間）搶先公開新歌 “Howling” 的完整 MV。」等於將比當初預定的公開時間提前 18 小時曝光。

而今天 “Howling” 的首波 MV 預告片也已經公開，戲劇化的畫面搭上感性而不失節奏感的旋律，呈現出 VICTON 獨有的氛圍。

另一方面，VICTON 將於 9 日傍晚發行的迷你六輯〈CONTINUOUS〉以 “Howling” 為首，共有 “Nightmare”、“All I Know”、“Petal” 和 “White Night” 等五首歌，包括隊長韓勝宇、成員姜昇植和許燦都有參與創作。


（照片或影片來源：Play M Entertainment）

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