七人 VICTON 回歸在即 下週一搶先公開 MV！
KPOP 2020年3月6日 星期五14:13 施乃琪
下週一傍晚 VICTON 全員就要迷你六輯〈CONTINUOUS〉回歸了，好消息是，當天凌晨他們就會搶先公開最新 MV！
Play M Entertainment 今天（6 日）透露：「在粉絲們熱烈支持下，VICTON 決定於 9 日零點（韓國時間）搶先公開新歌 “Howling” 的完整 MV。」等於將比當初預定的公開時間提前 18 小時曝光。
而今天 “Howling” 的首波 MV 預告片也已經公開，戲劇化的畫面搭上感性而不失節奏感的旋律，呈現出 VICTON 獨有的氛圍。
另一方面，VICTON 將於 9 日傍晚發行的迷你六輯〈CONTINUOUS〉以 “Howling” 為首，共有 “Nightmare”、“All I Know”、“Petal” 和 “White Night” 等五首歌，包括隊長韓勝宇、成員姜昇植和許燦都有參與創作。
（照片或影片來源：Play M Entertainment）
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