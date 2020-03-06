七人 VICTON 回归在即 下周一抢先公开 MV！
KPOP 2020年3月6日 星期五14:13 施乃琪
下周一傍晚 VICTON 全员就要迷你六辑〈CONTINUOUS〉回归了，好消息是，当天凌晨他们就会抢先公开最新 MV！
Play M Entertainment 今天（6 日）透露：「在粉丝们热烈支持下，VICTON 决定於 9 日零点（韩国时间）抢先公开新歌 “Howling” 的完整 MV。」等於将比当初预定的公开时间提前 18 小时曝光。
而今天 “Howling” 的首波 MV 预告片也已经公开，戏剧化的画面搭上感性而不失节奏感的旋律，呈现出 VICTON 独有的氛围。
另一方面，VICTON 将於 9 日傍晚发行的迷你六辑〈CONTINUOUS〉以 “Howling” 为首，共有 “Nightmare”、“All I Know”、“Petal” 和 “White Night” 等五首歌，包括队长韩胜宇、成员姜升植和许灿都有参与创作。
（照片或影片来源：Play M Entertainment）
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