知名編舞家 Lia Kim 為 MAMAMOO 編舞原來曾遭「退件」？
KPOP 2020年3月5日 星期四12:46 施乃琪
早已為許多團體編過舞的 Lia Kim，去年為 MAMAMOO 打造 “HIP” 舞蹈時原來曾被公司「退件」，背後故事十分有趣！
Lia Kim 昨晚（4 日）登上 MBC 的《Radio Star》作客，席間聊起當初受邀為 MAMAMOO 正歸二輯〈reality in BLACK〉主打歌 “HIT” 編舞時，RBW 社長卻表示對那支舞很不滿意。
Lia Kim 透露：「我從以前到現在只要把編舞結果發過去，對方都會說『哇，不愧是 Lia Kim』，但這次對方卻說很不滿意，所以我就說『那我們直接在公司見個面吧』」實際去了 RBW 一問之下，才發現原來雙方對 MAMAMOO 的形象想像有所落差。
Lia Kim 原先覺得 MAMAMOO 是以唱功見長的團體，應該不能跳太激烈的舞蹈、一定要拿著手麥，沒想到 RBW 社長表示：「我本來跟別人炫耀說，這次把 MAMAMOO 的舞交給 Lia Kim 了，但舞蹈卻太溫和了。」於是 Lia Kim 就放膽重新編了更強烈的舞，最後 MAMAMOO 也照單全收。
在看過 Lia Kim 的版本後，最後也來看看 MAMAMOO 和她合作一起跳的 “HIP” 吧！
（照片或影片來源：RBW、1Million Dance Studio、MBC）
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RBW 社長表示：「我本來跟別人炫耀說，這次把 MAMAMOO 的舞交給 Lia Kim 了，但舞蹈卻太溫和了。」
真心笑左😂😂😂😂😂呢個社長好好笑
2小時前