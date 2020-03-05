知名编舞家 Lia Kim 为 MAMAMOO 编舞原来曾遭「退件」？
KPOP 2020年3月5日 星期四12:46 施乃琪
早已为许多团体编过舞的 Lia Kim，去年为 MAMAMOO 打造 “HIP” 舞蹈时原来曾被公司「退件」，背后故事十分有趣！
Lia Kim 昨晚（4 日）登上 MBC 的《Radio Star》作客，席间聊起当初受邀为 MAMAMOO 正归二辑〈reality in BLACK〉主打歌 “HIT” 编舞时，RBW 社长却表示对那支舞很不满意。
Lia Kim 透露：「我从以前到现在只要把编舞结果发过去，对方都会说『哇，不愧是 Lia Kim』，但这次对方却说很不满意，所以我就说『那我们直接在公司见个面吧』」实际去了 RBW 一问之下，才发现原来双方对 MAMAMOO 的形象想像有所落差。
Lia Kim 原先觉得 MAMAMOO 是以唱功见长的团体，应该不能跳太激烈的舞蹈、一定要拿著手麦，没想到 RBW 社长表示：「我本来跟别人炫耀说，这次把 MAMAMOO 的舞交给 Lia Kim 了，但舞蹈却太温和了。」於是 Lia Kim 就放胆重新编了更强烈的舞，最后 MAMAMOO 也照单全收。
在看过 Lia Kim 的版本后，最后也来看看 MAMAMOO 和她合作一起跳的 “HIP” 吧！
（照片或影片来源：RBW、1Million Dance Studio、MBC）
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留言/评论
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RBW 社長表示：「我本來跟別人炫耀說，這次把 MAMAMOO 的舞交給 Lia Kim 了，但舞蹈卻太溫和了。」
真心笑左😂😂😂😂😂呢個社長好好笑
1小时前