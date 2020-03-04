Rain♥金泰希夫婦參與「善良的出租人」運動！租金降低50％...幫助因新冠肺炎經營陷入困難的租戶！
明星 2020年3月4日 星期三13:22 Yuan
因為疫情擴散，兩人都將各自擁有的建築減了一半的租金，真的是善良的一對夫婦♥
今日，有媒體報導：「Rain、金泰希夫婦一起參與了在全韓國範圍內進行的『善良的出租人的運動』，一起承擔了因新冠肺炎（COVID-19）經營陷入困境的租戶的苦衷。」據悉，他們將各自擁有的建築租金下調。
相關人士透露：「金泰希最近決定3月份向自己擁有的首爾江南區驛三洞江南站附近建築物的承租人降低50%的租金。」而丈夫Rain也把首爾江南區清潭洞擁有的建築的租金下調了50%，在公文中也提到：「由於現在的新冠肺炎問題，運營上存在很多困難，爲了能減少你們的負擔，3月租金將降低50%。」
而金泰希目前正在拍攝《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》，這是她時隔5年的復出作，受到許多觀眾的喜愛，在播出第4集收視也已經突破6.5％。
（圖：tvN、Bodyfriend）
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