演技好只要2部戲就夠！金多美用演技刷出強烈存在感

近日在人氣電視劇《梨泰院CLASS》中表現搶眼的女主角金多美，年紀輕輕也並沒有太多作品，但是只要2部，就足以刷出強烈存在感。
大部分觀眾對金多美有印象，應該是她所主演的電影《魔女首部曲》，其實1995年生的她，曾在電影《操控遊戲》中初試啼聲，演出女主角李裕英青年時期，當時感覺她與女主角外型相當類似，也演出對劇情起了關鍵性作用的情節。接下來金多美接演了電影《魔女首部曲》正式讓大家認識她，與電影中的角色一樣，身為演員的她展現了無限潛能。
猶記當時《魔女首部曲》記者試映會上，當時大部分的影評及記者對這部作品並沒有太多好評，普遍認為在人物設定不清以及劇情結構鬆散等，不過劇情發展走到中後半部，金多美的精采演出吸引了觀眾們，並且漸漸說明了劇情的鋪陳，現在所有觀眾們敲碗期待著《魔女首部曲》的續集，也期待金多美的演出。
金多美首度轉戰小螢幕，在JTBC電視劇《梨泰院CLASS》與觀眾們見面，不過在一開始確認演出時，觀眾們相當驚訝期待也有點擔心，因為她在《魔女首部曲》的角色相當鮮明強烈，下一個角色能夠有什麼樣的變化呢？是否能呈現另一面的演技實力？不過《梨泰院CLASS》熱播至今來到第10集，金多美的表現可說是可圈可點，獲得廣大觀眾們的喜愛。
金多美所飾演的趙伊瑞一角，對主角朴世路（朴敘俊飾）來說是一盞明燈，從店鋪的行銷手法到經營方式都得到了方向，趙伊瑞用天賦來協助朴世路的「甜夜」對抗長家。無論是《魔女首部曲》中的子允或是《梨泰院CLASS》中的趙伊瑞，金多美的角色似乎都有著「支配」的能力，因此在電視劇剛開播不久，有觀眾認為趙伊瑞看起來就像是《魔女首部曲》中的子允，不過整體來說仍是大獲好評。
今年25歲的金多美，曾被《魔女首部曲》的導演評價為「感性地用演技將從未經歷過的事物表現出來的演員」，觀眾們也不斷期待著她接下來的表現。
照片：JTBC臉書, 《魔女首部曲》劇照, TVDaily
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