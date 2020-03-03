演技好只要2部戏就够！金多美用演技刷出强烈存在感

近日在人气电视剧《梨泰院CLASS》中表现抢眼的女主角金多美，年纪轻轻也并没有太多作品，但是只要2部，就足以刷出强烈存在感。
大部分观众对金多美有印象，应该是她所主演的电影《魔女首部曲》，其实1995年生的她，曾在电影《操控游戏》中初试啼声，演出女主角李裕英青年时期，当时感觉她与女主角外型相当类似，也演出对剧情起了关键性作用的情节。接下来金多美接演了电影《魔女首部曲》正式让大家认识她，与电影中的角色一样，身为演员的她展现了无限潜能。
犹记当时《魔女首部曲》记者试映会上，当时大部分的影评及记者对这部作品并没有太多好评，普遍认为在人物设定不清以及剧情结构松散等，不过剧情发展走到中后半部，金多美的精采演出吸引了观众们，并且渐渐说明了剧情的铺陈，现在所有观众们敲碗期待著《魔女首部曲》的续集，也期待金多美的演出。
金多美首度转战小萤幕，在JTBC电视剧《梨泰院CLASS》与观众们见面，不过在一开始确认演出时，观众们相当惊讶期待也有点担心，因为她在《魔女首部曲》的角色相当鲜明强烈，下一个角色能够有什么样的变化呢？是否能呈现另一面的演技实力？不过《梨泰院CLASS》热播至今来到第10集，金多美的表现可说是可圈可点，获得广大观众们的喜爱。
金多美所饰演的赵伊瑞一角，对主角朴世路（朴叙俊饰）来说是一盏明灯，从店铺的行销手法到经营方式都得到了方向，赵伊瑞用天赋来协助朴世路的「甜夜」对抗长家。无论是《魔女首部曲》中的子允或是《梨泰院CLASS》中的赵伊瑞，金多美的角色似乎都有著「支配」的能力，因此在电视剧刚开播不久，有观众认为赵伊瑞看起来就像是《魔女首部曲》中的子允，不过整体来说仍是大获好评。
今年25岁的金多美，曾被《魔女首部曲》的导演评价为「感性地用演技将从未经历过的事物表现出来的演员」，观众们也不断期待著她接下来的表现。
照片：JTBC脸书, 《魔女首部曲》剧照, TVDaily
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