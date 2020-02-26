劉在錫&金宇彬&新慜娥&宣美&朴敘俊等眾多藝人捐款抗擊新冠肺炎

劉在錫&金宇彬&新慜娥&宣美&朴敘俊等眾多藝人捐款抗擊新冠肺炎

明星   2020年2月26日   星期三13:06   Sani   2

面對疫情，很多藝人都伸出了援手，盡力幫助弱勢群體、醫療人員，真的都很暖啊~~❤

據韓國媒體報導，劉在錫近日通過全國災害救助協會「希望橋」捐款1億韓元。

金宇彬向首爾社會福利共同募金會「愛的果實」捐款1億韓元，用以支援弱勢群體、防止疫情擴散。 金宇彬表示：「在新聞中看到，使用社會福利社事的弱勢群體被確診患有新冠肺炎，請使用我的捐款，讓弱勢群體不要因為肺炎而暴露在更大的危險中。 」據悉，本次捐款將用於購買口罩和消毒劑等等。

一天前，新慜娥和李秉憲也分別向該機構捐款1億元，將用於免疫力低下的兒童和老人、低收入家庭，以及需要防疫物資的醫療團隊等。

宣美通過「希望橋」捐款1000萬韓元，用於確保醫療團隊的安全。

金高銀本月21日捐款1億元韓元，用於為低收入家庭購買口罩。

金所炫25日向「希望橋」捐贈1000萬韓元，用於購買保健用品和消毒劑等。

朴海鎮23日出演了韓國保健福利部和消防廳合作拍攝的《國民預防新冠肺炎安全守則》影片，並將把片酬和製作費全部捐出。

李英愛和朴敘俊分別向大邱地區捐款5000萬韓元和1億韓元。

T-ara成員孝敏24日向患者集中的大邱市政府捐贈了3000個口罩。

演員尹世雅24日向大邱社會福祉共同募金會捐贈1000韓元，並在個人IG上留言說：「這是父親的故鄉，也是我出生的地方。 加油，大邱。 」

希望韓國的狀況早一點好轉起來啊！

（圖源：各藝人所屬社及SNS）

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