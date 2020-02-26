繼SM-JYP-BigHit-Pledis-STARSHIP後，Woollim也加入SuperStar遊戲！
生活 2020年2月26日 星期三14:00 ZJM
武林家族飯準備玩起來啦~
SuperStar是韓國遊戲公司DALCOM SOFT和韓國多家娛樂公司合作開發的遊戲系列，從2014年開始陸續推出了SuperStar SMTOWN、SuperStar JYPNATION、SuperStar BTS、SuperStar PLEDIS和SuperStar STARSHIP共五款遊戲。
26日，WOOLLIM娛樂公司公佈消息，確定和DALCOM SOFT合作推出「SuperStar WOOLLIM」。和之前的五款遊戲同理，WOOLLIM旗下INFINITE、LOVELYZ、Golden Child、Rocket Punch等藝人的音樂和肖像將會運用到遊戲之中，今年上半年iOS版和Android版都將面市！
這是合計全球超過5千萬次下載的音樂闖關手游。在這系列遊戲中，可以玩你喜歡的歌手或團體的音樂遊戲，也可以參與遊戲中的各種活動獲取禮物。
圖：DALCOM SOFT、Google Play
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