刘在锡&金宇彬&新慜娥&宣美&朴叙俊等众多艺人捐款抗击新冠肺炎

面对疫情，很多艺人都伸出了援手，尽力帮助弱势群体、医疗人员，真的都很暖啊~~❤
据韩国媒体报导，刘在锡近日通过全国灾害救助协会「希望桥」捐款1亿韩元。
金宇彬向首尔社会福利共同募金会「爱的果实」捐款1亿韩元，用以支援弱势群体、防止疫情扩散。 金宇彬表示：「在新闻中看到，使用社会福利社事的弱势群体被确诊患有新冠肺炎，请使用我的捐款，让弱势群体不要因为肺炎而暴露在更大的危险中。 」据悉，本次捐款将用於购买口罩和消毒剂等等。
一天前，新慜娥和李秉宪也分别向该机构捐款1亿元，将用於免疫力低下的儿童和老人、低收入家庭，以及需要防疫物资的医疗团队等。
宣美通过「希望桥」捐款1000万韩元，用於确保医疗团队的安全。
金所炫25日向「希望桥」捐赠1000万韩元，用於购买保健用品和消毒剂等。
朴海镇23日出演了韩国保健福利部和消防厅合作拍摄的《国民预防新冠肺炎安全守则》影片，并将把片酬和制作费全部捐出。
T-ara成员孝敏24日向患者集中的大邱市政府捐赠了3000个口罩。
演员尹世雅24日向大邱社会福祉共同募金会捐赠1000韩元，并在个人IG上留言说：「这是父亲的故乡，也是我出生的地方。 加油，大邱。 」
希望韩国的状况早一点好转起来啊！
（图源：各艺人所属社及SNS）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究