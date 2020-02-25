Roy Kim 重獲清白！《有所耳聞》獨家說明「並未散佈色情圖片」
明星 2020年2月25日 星期二13:30 施乃琪
去年 Roy Kim 的形象和事業因案件而跌到谷底，在默默承受批評許久後，終於有節目揭開了這起案件不為人知的實情！
在 Channel A 頻道昨晚（24 日）播出的《有所耳聞》中，提及近來許多掀起爭議的明星，並特別指出其中也有讓人得知內情、恍然大悟後而感到遺憾的例子，其一便是去年被認為涉嫌「散佈色情內容」而遭調查的 Roy Kim。
去年 Roy Kim 被指為鄭俊英其中一個聊天室群組的成員，並因為在其中上傳的圖片而有散佈色情內容的嫌疑。然而當天 TVDaily 的記者在節目中說明 Roy Kim 所屬的群組聊天室，其實是真的為了釣魚而建立的：「當時網路上有人在流傳某個藝人的合成色情照，因此 Roy Kim 就截圖傳到群組中，並說明『這不是她』。」沒想到僅是截圖澄清，此舉便被認定為涉嫌散佈色情內容。
記者在節目中也強調這是已經過事實查核 (fact check) 的資訊，讓在場主持人都感嘆「原來如此，之前完全不曉得。」而在節目播出後，先前一面倒指責 Roy Kim 的輿論也開始鬆動，思及他因本案和隨之而起的批評所承受的傷害，許多人紛紛感慨「真的很冤枉」。希望在這件事過後，Roy Kim 能確實獲得應得的平反啊！
（照片或影片來源：Channel A、Stone Music Entertainment)
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