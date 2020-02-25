Roy Kim 重获清白！《有所耳闻》独家说明「并未散布色情图片」
明星 2020年2月25日 星期二13:30 施乃琪
去年 Roy Kim 的形象和事业因案件而跌到谷底，在默默承受批评许久后，终於有节目揭开了这起案件不为人知的实情！
在 Channel A 频道昨晚（24 日）播出的《有所耳闻》中，提及近来许多掀起争议的明星，并特别指出其中也有让人得知内情、恍然大悟后而感到遗憾的例子，其一便是去年被认为涉嫌「散布色情内容」而遭调查的 Roy Kim。
去年 Roy Kim 被指为郑俊英其中一个聊天室群组的成员，并因为在其中上传的图片而有散布色情内容的嫌疑。然而当天 TVDaily 的记者在节目中说明 Roy Kim 所属的群组聊天室，其实是真的为了钓鱼而建立的：「当时网路上有人在流传某个艺人的合成色情照，因此 Roy Kim 就截图传到群组中，并说明『这不是她』。」没想到仅是截图澄清，此举便被认定为涉嫌散布色情内容。
记者在节目中也强调这是已经过事实查核 (fact check) 的资讯，让在场主持人都感叹「原来如此，之前完全不晓得。」而在节目播出后，先前一面倒指责 Roy Kim 的舆论也开始松动，思及他因本案和随之而起的批评所承受的伤害，许多人纷纷感慨「真的很冤枉」。希望在这件事过后，Roy Kim 能确实获得应得的平反啊！
（照片或影片来源：Channel A、Stone Music Entertainment)
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