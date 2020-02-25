被朴敘俊摸頭殺以為只有150cm！人設爽爆了的《梨泰院CLASS》金多美真實身高太驚人～
明星 2020年2月25日 星期二10:00 Rui
看多了傻白甜的女主之後，最近聽說小夥伴們都被這位出手就能刪學校霸淩者十數個巴掌的霸氣女主圈粉了？ 光是看她扇巴掌的狠勁觀眾們就大呼「爽爆了」！！！
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說的就是《梨泰院CLASS》的女主角「趙伊瑞」金多美。 劇裡的趙伊瑞是個擁有同齡人羡慕的高智商，但同時卻是個有著反社會人格的火爆女，撞色染髮一登場就讓觀眾們迅速明白「這個女人不好惹」，而她也確實不好惹，不僅懲罰了欺負同學的女學生母女，還是個鑒婊高手，總之看了讓大家深深沉迷， 畢竟韓劇史上真的少見這種狠角色女主，這也讓大家對金多美越來越關注。
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《梨泰院CLASS》開播沒多久收視率就已經突破了10%，是繼《SKY Castle》之後JTBC電視台播出電視劇歷年第二高。 金多美雖然是新人，卻以超強演技說服觀眾。 而光看她巴掌大的小臉，以及被男主角「塞路」朴敘俊輕鬆摸頭殺的場景，觀眾們都誤認為金多美很嬌小，可能也就150cm左右，但大家真的想錯了！
金多美竟然有170cm，讓大家產生她個子矮的錯覺是因為與之搭檔的朴敘俊高達185cm，相差15cm的他當然可以輕鬆伸手摸頭。
從金多美以往參加的活動、紅毯照片來看，身材完全不輸模特兒，不僅臉小，還擁有一雙白皙超細長腿，臉說是九頭身也不為過！
曾經和韓志旼、金香起、南柱赫一同出席青龍電影節活動，和188cm的南柱赫站在一起也氣場不輸。
「圖：KSD、TD、《梨泰院CLASS》」
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留言/評論
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其實也沒特別討喜..仔細想的話女主和女二一樣自私~不過自私不算壞事..所以既喜歡女主也喜歡女二 都為自己活 很人性化
4小時前
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