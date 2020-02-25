被朴叙俊摸头杀以为只有150cm！人设爽爆了的《梨泰院CLASS》金多美真实身高太惊人～
明星 2020年2月25日 星期二10:00 Rui
看多了傻白甜的女主之后，最近听说小伙伴们都被这位出手就能删学校霸淩者十数个巴掌的霸气女主圈粉了？ 光是看她扇巴掌的狠劲观众们就大呼「爽爆了」！！！
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说的就是《梨泰院CLASS》的女主角「赵伊瑞」金多美。 剧里的赵伊瑞是个拥有同龄人羡慕的高智商，但同时却是个有著反社会人格的火爆女，撞色染发一登场就让观众们迅速明白「这个女人不好惹」，而她也确实不好惹，不仅惩罚了欺负同学的女学生母女，还是个鉴婊高手，总之看了让大家深深沉迷， 毕竟韩剧史上真的少见这种狠角色女主，这也让大家对金多美越来越关注。
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《梨泰院CLASS》开播没多久收视率就已经突破了10%，是继《SKY Castle》之后JTBC电视台播出电视剧历年第二高。 金多美虽然是新人，却以超强演技说服观众。 而光看她巴掌大的小脸，以及被男主角「塞路」朴叙俊轻松摸头杀的场景，观众们都误认为金多美很娇小，可能也就150cm左右，但大家真的想错了！
金多美竟然有170cm，让大家产生她个子矮的错觉是因为与之搭档的朴叙俊高达185cm，相差15cm的他当然可以轻松伸手摸头。
从金多美以往参加的活动、红毯照片来看，身材完全不输模特儿，不仅脸小，还拥有一双白皙超细长腿，脸说是九头身也不为过！
曾经和韩志旼、金香起、南柱赫一同出席青龙电影节活动，和188cm的南柱赫站在一起也气场不输。
「图：KSD、TD、《梨泰院CLASS》」
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留言/评论
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其實也沒特別討喜..仔細想的話女主和女二一樣自私~不過自私不算壞事..所以既喜歡女主也喜歡女二 都為自己活 很人性化
4小时前
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