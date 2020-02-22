EXO出道9年首次公開宿舍內部！粉絲激動狂挖細節～
明星 2020年2月22日 星期六08:15 Sani
沒想到世界級K-pop偶像EXO的宿舍居然如此簡樸，跟大多數普通的韓國家庭並無二致，真的好可愛、好親切啊~
近日EXO成員燦烈的朋友MQ公開了一則影片，是他做了小蛋糕送去EXO宿舍請大家吃，也順便拍了EXO宿舍內部景觀，短短幾分鐘的影片引來大量粉絲圍觀和分析，把宿舍裡的好多物品都「挖」出了身份XD
開門的是SUHO，因為素顏所以有點害羞的樣子，但素顏也真的很帥啊！！
宿舍內部長這樣，桌上還有SUHO寫到一半的歌詞，好勤勞：
以下是韓國網友「以納米為單位進行分析」的結果XD首先是廚房裡的鍋子，來自韓國知名家電品牌CUCKOO：
手套是企鵝手套，好可愛：
洗手間門口的地墊是Ryan款：
地上的這個東西據說是自動洗牌機：
雪櫃(冰箱)門上的是外賣app的集點用的雪櫃(冰箱)貼：
有老虎氣韻的早餐玉米脆片：
全炫茂給買的真空吸塵器：
祖母家的叉子：
基本上就是，大家想像中的EXO宿舍是這樣，設計簡練、配色沉穩，如高檔酒店一般：
而真實的EXO宿舍卻是這樣的，完全是家庭氛圍，雖然令不少粉絲感到意外，但也真的十分溫馨呀~
（圖源：Youtube@NNG ᄂᄂᄀ等）
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