上市公司 VT GMP 收購 CUBE Entertainment 三成股份 「CUBE 會努力變得更耀眼！」 姜丹尼爾這次和Apeach合作...在咖啡廳販售飲料、超可愛的馬卡龍，點餐還有機會獲得杯套和杯墊！ GOT7 躍上《Billboard Korea》第二期封面 豐富特輯內容值得收藏！ Jannabi 預定 8 月起陸續入伍 本次巡演為近期最後一輪！ 【江南美食探訪】炸雞配鬆餅？想不到的絕妙組合！ 被稱為《浪漫醫生金師傅》現實版的醫學院小哥哥！這顏值可以直接出道了XD 學醫的男人都帥氣！這五位演過醫生的男人，有你的最愛嗎？♥ 【K社韓文小百科】《寄生上流》裡的「台灣古早味蛋糕」，逼死演員金姈愛的「殺人PD」 天氣預報播到一半突然想起了《Any Song》，氣象女主播愣住了...XD Wendy 傷後首發動態 「會趕快好起來上台和大家見面！」 朴智恩編劇筆下的「代表性惡角」：《星你》申成祿、《藍海》成東鎰、《愛的迫降》吳萬石等 【合井Cafe】Bagel與咖啡的搭配：合井站的FOUR BASIC！ 【盤點】一起回顧《愛的迫降》華麗的特別出演名單！7個角色中最令你印象深刻的是？ 【有片】《愛的迫降》「徐丹」徐智慧和IRENE很像？兩人曾一同出演《RS》 還被金九拉讚：「都是絕世美女」 韓國潮人新寵「老婆婆毛衣」，超多明星都在穿！ 《那個男人的記憶法》公開唯美首波預告「文佳煐」輕碰「金東旭」臉龐溫柔安撫 EXO出道9年首次公開宿舍內部！粉絲激動狂挖細節～ 「泡澡Line」朴敘俊、朴炯植、崔宇植發文為防彈V應援！大家用的圖...都是同一張呢 XD 防疫優先 第二屆《The Fact Music Awards》宣告延期！ 不愧是防彈少年團！新專輯火速橫掃海內外排行榜

← 上一則 下一則 →