「泡澡Line」朴敘俊、朴炯植、崔宇植發文為防彈V應援！大家用的圖...都是同一張呢 XD
KPOP 2020年2月22日 星期六08:00 Yuan
BTS防彈少年團在21日發行了第4張正規專輯《MAP OF THE SOUL: 7》，音源、專輯銷量也都取得了優異的成績。
V的「泡澡Line」哥哥們朴敘俊、朴炯植、崔宇植、Peakboy也都在宣傳了BTS防彈少年團的新歌。
朴敘俊寫下：「每次都很驚艷，不 是每次更加讓人眼前一亮。」朴炯植：「現在真的就是藝數家了呢！」崔宇植：「sexy....too much to handle...。」Peakboy：「哦屋！很帥氣嘛！」他們的截圖幾乎都是同一張，是在群組裡分享的嗎 XD
而朴敘俊和朴炯植、V在2016年因為拍攝《花郎》結識，即使行程都很繁忙都會相約見面；朴敘俊與崔宇植是2012年《Family》後就成為了至親，和peakboy（則是中學就認識的朋友。現在都玩在一起，只要有空都會相約出去旅遊，這好感情相信讓許多人羨慕吧！
（圖：推特＠bts_bighit、藝人SNS）
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