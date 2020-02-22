EXO出道9年首次公开宿舍内部！粉丝激动狂挖细节～
明星 2020年2月22日 星期六08:15 Sani
没想到世界级K-pop偶像EXO的宿舍居然如此简朴，跟大多数普通的韩国家庭并无二致，真的好可爱、好亲切啊~
近日EXO成员灿烈的朋友MQ公开了一则影片，是他做了小蛋糕送去EXO宿舍请大家吃，也顺便拍了EXO宿舍内部景观，短短几分钟的影片引来大量粉丝围观和分析，把宿舍里的好多物品都「挖」出了身份XD
开门的是SUHO，因为素颜所以有点害羞的样子，但素颜也真的很帅啊！！
宿舍内部长这样，桌上还有SUHO写到一半的歌词，好勤劳：
以下是韩国网友「以纳米为单位进行分析」的结果XD首先是厨房里的锅子，来自韩国知名家电品牌CUCKOO：
手套是企鹅手套，好可爱：
洗手间门口的地垫是Ryan款：
地上的这个东西据说是自动洗牌机：
雪柜(冰箱)门上的是外卖app的集点用的雪柜(冰箱)贴：
有老虎气韵的早餐玉米脆片：
全炫茂给买的真空吸尘器：
祖母家的叉子：
基本上就是，大家想像中的EXO宿舍是这样，设计简练、配色沉稳，如高档酒店一般：
而真实的EXO宿舍却是这样的，完全是家庭氛围，虽然令不少粉丝感到意外，但也真的十分温馨呀~
（图源：Youtube@NNG ᄂᄂᄀ等）
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